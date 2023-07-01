Тюменские автоинспекторы отметят день образования ГИБДД на рабочем месте

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Тюменские автоинспекторы отметят день образования службы Госавтоинспекции МВД России на рабочем месте. Так, 3 июля все правоохранители будут нести службу на своих постах и маршрутах в рабочем режиме.

Однако, в связи с праздником, более 150 сотрудников ГИБДД наградят ведомственными наградами, ценными подарками, почетными грамотами и благодарностями.

На сегодняшний день Госавтоинспекция Тюменской области - это более 1 250 сотрудников, которые несут службу на дорогах региона, оказывают государственные услуги, занимаются надзорной деятельностью в области дорожной безопасности и пропагандируют соблюдение ПДД.

А 253 автопатруля ДПС обеспечивают дорожную безопасность на федеральных, региональных автодорогах и в населенных пунктах. Кстати, в составе автопатрулей несут службу 12 девушек-автоинспекторов.

В этом году автоинспекторы изъяли на трассах более 80 килограммов наркотиков, в большинстве синтетических. В шестнадцати случаях это были крупные партии, перевозимые в разные регионы России.