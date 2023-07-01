Фото: ФК «Тюмень»

ФК «Тюмень» готовится к старту в первой футбольной лиге. Клуб заслужил переход после убедительной и досрочной победы в четвертой группе ФНЛ-2.

Первый матч пройдет в середине лета на домашнем стадионе «Геолог», а соперником выступит подмосковный клуб «Химки». Точная дата игры пока неизвестна.

Сейчас наши футболисты тренируются на «Геологе» и в экопарке «Затюменский. В первом предсезонном товарищеском матче они обыграли «Уралец-Тагильская сталь» со счетом 2:1. Запланирована встреча и с основным составом «Урала», который готовится к старту в премьер-лиге.

Контракты с «Тюменью» продлили капитан команды Александр Коротаев, лучший бомбардир команды прошлого сезона Антон Кобялко, а также Михаил Петров, Илья Порохов и Павел Шадрин, сообщает «Вслух.ру»