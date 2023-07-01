В Тюмени проходит турнир по баскетболу Лиги дворового спорта

Фото: департамент спорта Тюменской области

В Тюмени проходит третий тур баскетбольного турнира 3 на 3 в рамках проекта «Лига дворового спорта». В соревнованиях участвуют 54 команды. В выходные матчи впервые проходили на новой для проекта площадке - у Центра дзюдо.

- Теперь это будет основная площадка баскетбольного направления, - рассказал руководитель проекта Егор Южаков. - Периодически будем возвращаться к локации, на которой играли раньше.

В третьем туре на первую строчку вернулась команда Nord. В конце игры баскетболисты оказались на один бросок удачливее оппонентов и в результате одержали победу со счетом 11-10. В женской лиге также новый победитель - команда «Бендо».

- При такой конкуренции сама по себе победа - уже достижение, тем более, что круг соперников и претендентов на победу расширяется, прибывают сильные команды, - поделился впечатлениями капитан победителей Ярослав Черепнев. - Главное для нас сейчас - разобраться с планами на осень, чтобы в решающем финальном туре в нашем составе были все сильнейшие игроки.

В июле и августе соревнования по баскетболу будут проходить каждые выходные. Итоги летнего сезона организаторы подведут в конце сентября, по завершении летнего сезона. Затем начнется зимний сезон, в котором появится хоккей, сообщает «Тюменская область сегодня».