Тюменских программистов ждут на Всероссийском молодежном IT-форуме

Фото: «ФИЧА» I Всероссийский форум IT-технологий

Тюменских программистов ждут на Всероссийском молодежном форуме IT-технологий «Фича», который пройдет с 23 по 27 августа в Ростовской области.

Главная тема этого года - создать новые цифровые решения для укрепления технологического суверенитета страны. Обсудят эту тему молодые программисты, аналитики, тестировщики, системные администраторы, архитекторы, гейм-дизайнеры, UX/UI специалисты, маркетологи и психологи.

Участников ждут панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, экскурсии в компании-партнеры и по достопримечательностям Таганрога. Также молодые специалисты посетят образовательную программу по одному из шести треков.

Присоединиться к событию могут все желающие от 18 до 35 лет. Необходимо лишь подать заявку на платформе «Росмолодежь. События» до 9 июля.

Кроме того, на форуме пройдет грантовый конкурс от Росмолодежи. Для участия в нем необходимо отправить проект по одному из 18 направлений до 18 августа. Максимальный размер грантовой поддержки - миллион рублей.