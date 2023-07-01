Тюменская дачница рассказала, как спасти огурцы от паутинного клеща

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Тюменская дачница Нина Щербакова поделилась секретами борьбы с паутинным клещом на огурцах. По словам женщины, насекомое может вызвать пожелтение листвы и лишить урожая.

- Высокая температура и низкая влажность – оптимальные условия для активного размножения этого вредителя. При сокращении светового дня они погружаются в диапаузу - состояние зимней спячки. Спрятавшись в щелях построек, почве или остатках растений, фитофаги ожидают наступление тепла. Эта способность значительно затрудняет борьбу с ними. Зимуют самки в почве, - поведала садовод.

При первых признаках обнаружения паутинного клеща следует применить биологические и механические средства борьбы:

1. Настой табачной пыли и древесной золы: 1 стакан табачной пыли и 1 стакан древесной золы залить 1 литром горячей воды (60 градусов). Смесь настоять сутки, процедить и добавить 2 столовые ложки зеленого мыла. Рабочий раствор довести водой до 10 литров и опрыскивать им огурцы в вечернее время с промежутком 5-8 дней до полного исчезновения вредителя.

2. Аналогично применить настои трав - одуванчика, календулы, пижмы, бархатцев, луковой шелухи.

3. Удаление всех пораженных частей растение с последующим их уничтожением.

Также при первых признаках появления вредителя рекомендуется обработка всех растений мыльным раствором: 100 граммов хозяйственного мыла на 10 литров воды.

В случае сильного поражения растения вредителем нужно применить препараты акарицидного действия с чередованием для лучшего эффекта. Это, например, Фитоверм, Акарин, Битоксибоциллин, Биокилл, Тиовит Джет.

Все растения, пораженные вредителем более чем на 50%, лучше выкопать и уничтожить, сообщает «Тюменская область сегодня».