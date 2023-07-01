Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды1 июля 2023 10:21

Тюменцев приглашают на неформатную экскурсию по Текутьевскому кладбищу

Ее проведут работники музея воспоминаний «Мы жили»
Марина Прохорова
Фото: музей воспоминаний «Мы жили»

Фото: музей воспоминаний «Мы жили»

Работники музея воспоминаний «Мы жили» проведут для тюменцев новую экскурсию по Текутьевскому кладбищу. Она начнется 9 июля в 11.00. Горожанам предлагают познакомиться с нетипичными памятниками и эпитафиями, а также воспоминаниями старожилов о старинном погосте.

По словам организаторов, эта экскурсия подойдет тем, кто уже бывал на обзорной либо тематической экскурсиях по некрополю и хотел бы узнать новые факты и редкие истории, которые нигде не публиковались.

Продолжительность экскурсии - 1,5 часа. Стоимость участия - донейшн (любая комфортная сумма), сообщает «Тюменская линия».