Тюменцев приглашают на неформатную экскурсию по Текутьевскому кладбищу

Фото: музей воспоминаний «Мы жили»

Работники музея воспоминаний «Мы жили» проведут для тюменцев новую экскурсию по Текутьевскому кладбищу. Она начнется 9 июля в 11.00. Горожанам предлагают познакомиться с нетипичными памятниками и эпитафиями, а также воспоминаниями старожилов о старинном погосте.

По словам организаторов, эта экскурсия подойдет тем, кто уже бывал на обзорной либо тематической экскурсиях по некрополю и хотел бы узнать новые факты и редкие истории, которые нигде не публиковались.

Продолжительность экскурсии - 1,5 часа. Стоимость участия - донейшн (любая комфортная сумма), сообщает «Тюменская линия».