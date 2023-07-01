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НовостиОбщество1 июля 2023 8:13

Тюменцы смогут посмотреть в «Конторе пароходства» триллер Альфреда Хичкока

Сеанс назначен на 8 июля
Марина Прохорова
Фото: Контора пароходства, соцсети

Фото: Контора пароходства, соцсети

В открытом киноклубе «Конторы пароходства» и «Моего портала» покажут триллер Альфреда Хичкока «Незнакомцы в поезде». Сеанс назначен на 8 июля в большом зале мультицентра, расположенного по улице 25-го Октября, д. 23а стр. 1. Начало в 19.00, вход бесплатный,

По сюжету известный теннисист знакомится в поезде с обаятельным незнакомцем. У обоих в жизни трудный период и они решают помочь друг другу необычным способом.

После просмотра участники обсудят кинокартину и поделятся своими впечатлениями от увиденного.

Перед посещением необходимо зарегистрироваться в группе «Конторы пароходства» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает «Мегатюмень».