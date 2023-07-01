Тюменцам рассказали, как правильно выбирать молоко и мясо

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Доцент кафедры инфекционных и инвазионных болезней ГАУ Северного Зауралья Наталья Белецкая рассказала тюменцам, как правильно выбирать скоропортящиеся продукты и что в первую очередь должно насторожить потребителей при вскрытии упаковки с некачественным товаром.

Так, важнейшее значение играют срок годности товара и условия хранения. Причем срок годности нужно проверять только на этикетке изготовителя, а не на магазинном стикере. При этом лучше не покупать скоропортящиеся продукты, которые хранятся вне холодильника или если температура хранения отличается от указанной изготовителем.

По словам Натальи Ивановны, молочные продукты, за исключением ультрапастеризованного молока и стерилизованных продуктов, должны храниться при температуре от +4 до -2 градусов.

При покупке замороженного мяса или рыбы важно обратить внимание не только на целостность упаковки, но и на качество льда. Если он желтый или содержит трещины и наплывы, высока вероятность, что мясо размораживали, а затем снова подвергали обработке холодом. Такой продукт есть небезопасно.

- Процессы порчи в жару очень быстро начинаются даже в мороженом, - уверяет Наталья Белецкая. - Стоит температуре внутри него подняться до -13 градусов, уже начинается развитие микроорганизмов. Поэтому деформированное мороженое есть опасно. Скорее всего оно подтаяло, а затем его повторно заморозили. В таком мороженом будет ощущаться неприятный эффект песка во рту, сообщает сайт «АиФ-Тюмень».