Тобольские хирурги впервые выполнили малоинвазивную операцию на грудной клетке

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Врачи Тобольской областной больницы №3 впервые выполнили малоинвазивную операцию на грудной клетке. Такое хирургическое вмешательство понадобилось пациенту со сломанными ребрами и жидкостью в плевральной полости - он оступился дома и получил травму.

Накопленная жидкость сдавливала легкое мужчины и мешало дышать. В итоге врачи избавили пациента от нее, но из-за костных отломков, которые повредили легкое, в грудной клетке образовался сгусток свернувшейся крови объемом более полулитра. Поврежденные участки легкого могли начать замещаться рубцовой тканью, что грозило потерей органа.

Малоинвазивная операция проводилась под общей анестезией с использованием видеоэндохирургического оборудования и предполагала два прокола на грудной клетке для доступа к скопившемуся сгустку и его удаления. Хирург Мустахим Сатывалдаев расщепил и полностью удалил сгусток, который не успел нанести легкому необратимых повреждений.

- Свернувшийся гемоторакс - нередкое и опасное осложнение. Пациенты, которым требовалась операция по удалению сгустка крови, раньше направлялись в медицинские учреждения Тюмени, теперь же такие операции будут проводиться и в Тобольске, - подчеркнул заместитель главного врача по хирургии Мустахим Сатывалдаев.