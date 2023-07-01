Тюменский театр кукол отправится на гастроли по городам Ямала

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Тюменский театр кукол представит свои спектакли в городах Ямала. Турне по северному краю пройдет в конце августа - начале сентября.

Как напомнила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, в мае началось культурное сотрудничество нашего региона с северными территориями. Практически все топовые коллективы Тюмени уже побывали в городах Югры и Ямала.

- Мы получили приглашение от Ямало-Ненецкого автономного округа, чтобы наш театр кукол проехал по другим городам. Уже сегодня достигнута договоренность о том, что с 30 августа по 11 сентября наш театр кукол поедет с гастролями. Какой интересный эффект мы получаем, - прокомментировала глава ведомства.

Также Елена Майер отметила, что гастрольная деятельность очень важна: в регионе используют любую возможность, чтобы привлекать внимание к Тюмени, сообщает «Тюменская линия».