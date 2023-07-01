У тюменских выпускников закончились резервные дни сдачи ЕГЭ

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В Тюменской области, как и по всей России, 1 июля официально заканчивается основной период ЕГЭ. В нашем регионе экзамены написали более 11 160 ребят.

Основной период стартовал 26 мая и продолжился до 20 июня. С 22 июня начались резервные дни, а сегодня у выпускников есть возможность сдать ЕГЭ по любому выбранному предмету.

Участники резервных дней должны получить результаты не позднее 14 июля. Тогда они успеют подать документы в приемные комиссии: в вузах обозначены сроки до 25 июля. Но если предусмотрены дополнительные внутренние экзамены, то прием завершится раньше.

Также в расписании ЕГЭ-2023 предусмотрен дополнительный период с 6 по 19 сентября - для выпускников, которые получили «неуды» по русскому языку и математике. Пересдав предметы, они получат школьные аттестаты, сообщает «Вслух.ру».