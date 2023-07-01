В Выставочном зале Тюмени пройдет косплей-шоу

Фото: Ai Ken Fest, соцсети

Выставочный зал стал пользоваться большим спросом у тюменцев. За первые шесть месяцев текущего года его посетили более ста тысяч человек.

- По сравнению с прошлым годом мы видим прирост посещений почти на пять тысяч. Прежде всего мы связываем это с разнообразием фестивалей и выставок, которые удалось провести, - говорит генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков.

Помимо традиционных ярмарок продуктов питания, текстиля и одежды, товаров для охоты и рыбалки, ювелирных украшений и прочее в Выставочном зале прошел второй спортивный фестиваль «Тюмень сильная» и уже ставшие традиционными соревнования профмастерства по рабочим специальностям.

Июль в Выставочном зале начинается с молодежного косплей-фестиваля, получившего большой успех годом ранее.

- В этом году зрителей будет ждать шоу-программа, конкурс косплея, интерактивные стенды, квесты и соревнования, ярмарка и аллея авторов. В общем, зрелище обеспечено. Как и прошлом году, мы ждем гостей и участников из других городов, - рассказал Михаил Брудков.