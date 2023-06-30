Представлен среднестатистический портрет женщины в Тюменской области, которая решилась на аборт

Часто прервать беременность пациентки хотели на 12 недели. Фото: Татьяна Коркина

Представлен среднестатистический портрет женщины, которая решилась на аборт. Так, чаще прерывать беременность приходили тюменки старше 33 лет, у которых уже есть один ребенок, а также муж и жилье. Такие данные приводят в региональной программе по повышению рождаемости.

– По данным медорганизаций Тюменской области сформирован портрет беременной женщины, обратившейся к врачам с целью проведения процедуры прерывания беременности. Ее средний возраст составляет 33 года, она находится в зарегистрированном браке, проживает в городе, трудоустроена и имеет как минимум одного ребенка, – указано в документации.

Почти в 92% случаев обратившиеся для проведения аборта женщины решение принимали сами. Часто прервать беременность пациентки хотели на 12-й неделе. Основополагающие факторы такого решения – экономические причины, социальные обстоятельства и психологические.