В Тюмени до 2030 года появится мост, который свяжет микрорайон ДОК и Зареку

На реализацию проекта выделено 117 млн рублей. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени все-таки построят мост, который свяжет микрорайон ДОК и Зареку. Путепровод появится не скоро, реализация проекта рассчитана до 2030 года. Мост через Туру построят в районе улиц Щербакова и 2-й Луговой, указано в документации департамента строительства Тюменской области.

На реализацию проекта выделено 117 миллионов рублей.

– Там строят новые микрорайоны, а выезд один – на Коммунистическую, которая с утра постоянно стоит, – заявляют тюменцы в социальных сетях.

Напомним, ранее мы рассказывали, что мост на улице Холодильной пока строить не собираются. Заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистякова уточнил, что строители столкнулись с определенными сложностями в центре города.