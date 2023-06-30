В Тобольске оставленная без присмотра малышка задохнулась на перекладине домика-беседки в детсаду

Под суд пойдет воспитательница учреждения. Фото: Виктория Гаврик

В Тобольске материалы дела о гибели ребенка в детском саду направлены в суд. По версии следствия, в мае 2023 года воспитательница учреждения ненадлежащим образом исполнила свои профессиональные обязанности по присмотру за малышами на территории дошкольного учреждения, рассказали в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

— В результате недосмотра малолетняя воспитанница повисла на металлической перекладине домика-беседки и скончалась от механической асфиксии, — заявили в областной прокуратуре.

Прокуратура и следователи собрали доказательную базу и передали материалы в Тобольский городской суд. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.