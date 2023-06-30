В Тюменской области из-за перепадов температуры погибли посевы свеклы, капусты и моркови

Фото: Светлана Иванова / соцсети.

Тюменцам сообщили о влиянии перепадов температуры на посевы в 2023 году. Погода в этом году подкидывает аграриям Тюменского района сложные задачки, рассказала глава района Светлана Иванова. Май стал засушливым в 2023 году, а в июне наблюдались заморозки. Специалисты отрасли заявили, что зерновые первых сроков посева из-за жары и отсутствия дождей весной уже пострадали.

Зерно в этом году будет мелким, уверены аграрии. По словам руководителя АО «Мальковское» Владимира Илюшина, падение температуры и большое количество осадков во второй половине июня нормализовало ситуацию, но урожайность 2022 года ждать не стоит.

– Известные овощеводы-фермеры Кичиковы тоже беспокоятся по поводу урожаев. Свеклу и капусту высаживали рассадой, по ней ударили заморозки. Семена моркови долго не прорастали и начали усыхать. После дождей рост пошел, но успеют ли овощи набрать массу – вопрос, – рассказала Светлана Иванова.

Однако земледельцы не унывают, пытаются спасти уцелевший урожай.