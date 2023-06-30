Кабина иномарки зажала водителя железными тисками на тюменской объездной

Сотрудники ТОСЭР обесточили автомобиль BMW и деблокировали пострадавшего. Фото: Татьяна Коркина

Кабина иномарки зажала водителя железными тисками. Сотрудники ТОСЭР обесточили автомобиль BMW, деблокировали пострадавшего и передали врачам скорой помощи. Авария произошла 28 июня на объездной магистрали в сторону поселка Боровский, рассказали в ведомстве.

Иномарка врезалась в отбойник, водитель потерял сознание в салоне.

– Спасатели обесточили авто, деблокировали пострадавшего и передали его СМП. Соблюдение правил дорожного движения, в том числе скоростного режима гарантирует вам здоровье и жизнь, – сообщили в пресс-службе ТОСЭР.

Напомним, в Тюмени в ДТП попал 60-летний водитель Citroen, которому стало плохо за рулем.