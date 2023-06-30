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НовостиОбщество30 июня 2023 8:16

Жители тюменской деревни Патрушева выразили недовольство отсутствием дорог у новых жилых комплексов

Квартиры в этих районах стоят несколько миллионов, но автобусов не хватает
Серафима Краснова
Квартиры в этих районах стоят несколько миллионов, но автобусов не хватает.

Квартиры в этих районах стоят несколько миллионов, но автобусов не хватает.

Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюменской области выразили недовольство отсутствием дорог у новых жилых комплексов. Особо остро ситуация обстоит у ЖК «Меридиан Юг», «Никольский» и «Семья», а также «Ново-Комарово». Жители многоквартирных домов через соцсети обратились к администрации района.

Тюменцы сообщают, что вблизи их домов в районе Патрушева не хватает общественного транспорта. В мэрии Тюменского района рассказали, что не могут помочь с благоустройством дорог, потому что пока не ясно, кому принадлежат земли, а также за чей счет будет идти их строительство, указано в группе «Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, четырехполосную дорогу на улице Республиканец в Тюмени построят к 1 сентября 2023 года.