В Тюменской области снимут последние ограничения, введенные в пандемию коронавируса

Постановление регламентирует режим повышенной готовности в регионе. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области планируют снять коронавирусные ограничения, которые действовали больше двух лет из-за пандемии. На официальном сайте правовой информации власти опубликовали документ, который теряет силу. Постановление регламентирует режим повышенной готовности в регионе.

Все введенные ограничительные меры будут отменены с 30 июня 2023 года, указано в документации. Раньше пожилым людям рекомендовали соблюдать масочный режим и режим самоизоляции, присутствовали ограничения по работе кафе и ресторанов. Скоро они будут сняты.

Документ предстоит подписать губернатору Тюменской области Александру Моору.

По данным сайта стоп.коронавирус.рф, в регионе за последнюю неделю с диагнозом «коронавирус» госпитализировали 14 человек. Выявлено 52 случая заражения опасным вирусом. С 19 по 25 июня фиксируется нулевая смертность.