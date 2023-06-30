Стоимость услуг по размещению агитационных материалов для проведения предвыборной агитации Фото: Татьяна Коркина

Стоимость услуг по размещению агитационных материалов для проведения предвыборной агитации в период избирательной кампании по выборам губернатора Тюменской области и на дополнительных выборах депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 19 (Калининскому г. Тюмени) и № 20 (Восточному г. Тюмени) в сетевом издании «Новости МегаТюмени», MEGATYUMEN.RU.

Выборы пройдут 10 сентября 2023 года на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа.