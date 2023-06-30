В Тюмени женщина ограбила кондитерский магазин с помощью игрушечного пистолета

Сотрудник испугавшись, нажала на тревожную кнопку. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени женщина ограбила магазин с помощью игрушечного пистолета. 6 ноября 2022 года она, угрожая игрушкой продавцу, потребовала передать ей все деньги из кассы. Сотрудник магазина «Кондитер Shop» испугавшись, нажала на тревожную кнопку и оттягивала момент передачи денежных средств.

– Обвиняемая, не дождавшись передачи денег, скрылась с места преступления. В судебном заседании подсудимая вину признала. От дачи показаний отказалась, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Изучив материалы дела, суд отправил тюменку на 3 года в исправительную колонию общего режима.