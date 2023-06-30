Тюменцам разрешили купаться в 10 водоемах. Фото: Татьяна Коркина

Еще два водоема в Тюменской области сотрудники Роспотребнадзора признали безопасными. Владельцам выдано заключение о соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования в рекреационных целях.

На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормам на сезон 2023 года получили 10 водоемов:

— АО «База отдыха Верхний Бор» - акватория озера Верхнее Кривое;

— АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» - акватория пруда б/н на 19 км Червишевского тракта;

— ООО Дельвер – акватория пруда Лесной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, район ТЭЦ-2 (территория базы отдыха «Пруд Лесной»);

— АНО ОСООЦ «Витязь» Тюменская область, Тюменский район, 21 км Ялуторовского тракта - акватория озера Андреевское;

— АНО ОДООЦ «Ребячья республика» - акватория озера Арсеньевское по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 4 км от с. Салаирка на территории Салаирского МО;

— Филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка» - акватория озера Полушинское по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 42 км автодороги Тюмень - Каменка - граница Свердловской области;

— АНО ООЦСТ «Серебряный бор» - акватория озера Нижнее Кривое;

— МАУДО «Центр туризма и детского творчества» города Ялуторовска – акватория озера Сингуль;

— АНО ООЦСТ «Серебряный бор» - акватория озера Якушкино;

— ООО ДСОЛ «Дружба» - озеро Малая Старица.

Водоемы, не предназначенные для купания, помечены информационными аншлагами «Купание запрещено».