В Тюменской области пьяный парень ударил по голове инспектора ДПС за просьбу проследовать с ним в машину

Инспектор ДПС попросил мужчину проследовать в патрульный автомобиль, а позже проехать в отдел полиции. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области 29-летний парень ударил инспектора ДПС, когда тот попросил водителя проследовать с ним в патрульный автомобиль. Детали происшествия озвучили в пресс-службе областной прокуратуры. Мужчина признан виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, в апреле 2023 года ночью сотрудник ГИБДД остановил для проверки документов автомобиль Chevrolet под управлением обвиняемого. На момент остановки водитель был в алкогольном опьянении. Инспектор ДПС попросил мужчину проследовать с ним в патрульный автомобиль, а позже проехать в отдел полиции.

— Обвиняемый с целью воспрепятствования законным действиям сотрудника полиции нанес ему удары рукой и головой по голове, чем причинил представителю власти физическую боль и телесные повреждения, — заявили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Изучив материалы дела, суд отправил обвиняемого в исправительную колонию общего режима на 2 года.