Противоаварийные работы пройдут в круглой бане на Ленина в Тюмени

Фото: Главное управление строительства Тюменской области.

В тюменской круглой бане проведут противоаварийные работы. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области. Власти выдали разрешение на проведение консервационных, в том числе противоаварийных работ в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Общественная баня» на улице Ленина, 3, строение 1.

– Финансирование работ осуществляется за счет частных средств, – указали в ГУС Тюменской области.

Напомним, круглую баню хотят превратить в планетарий. Работами занимается частная компания из Санкт-Петербурга. Круглая баня была построена в 1931 году, является памятником конструктивизма. Над ее созданием работали лучшие архитекторы России.