В Тюмень и область на продолжительное время вернется 30-градусная жара. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмень и область вскоре вернется жаркая погода, которая задержится в регионе продолжительное время – по меньшей мере на 7 дней. Такой вывод можно сделать на основании прогноза погоды Росгидрометцентра.

Судя по прогнозу, мощная жара вернется в регион в воскресенье, 2 июля 2023 года: в этот день по региону ожидается до +30 градусов. Однако в последующие несколько дней в Тюмени и области станет еще жарче: 4 и 5 июля дневная температура составит около +31 градуса.

А с 6 до 12 июля дневная температура в регионе будет колебаться от +24 до +28 градусов. Кроме того, на 6 июля метеорологи предвещают на значительной части Тюменской области сильный дождь, местами с грозами.

Отметим, сегодня, 30 июня, в регионе потеплеет до +23 градусов - днем, ночью столбики термометров опустятся до +11 градусов. Подует северо-восточный ветер с порывами до 8 метров в секунду. В регионе преимущественно без осадков.