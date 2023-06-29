Прямая трансляция: «Шоу каскадеров» показывает трюки на грани возможностей

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Тюменцы увидят уникальную постановку, невероятные трюки и единственные в России автомобили-трансформеры.

Посмотреть прямую трансляцию шоу можно, перейдя по ссылке https://vk.com/video-31635757_456249884.

Гости мероприятия также увидят профессиональную езду на квадроциклах, единственный грузовой автомобиль, ездящий на задних колесах, бои легковых авто с бигфутом, сбивание машин и автофристайл. В незабываемом зрелище будут задействованы машинки из мультика «Тачки» и автомобили из фильма «Безумный Макс».

Добавим, что шоу будет проходить ежедневно на парковке ТРЦ «Тюмень Сити Молл»: 29-30 июня с 19:00, 1-2 июля в 13:00 и 19:00.

Официальные партнеры «Шоу каскадеров» в Тюмени:

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

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Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

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