Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев прибыл в Тюмень с рабочим визитом

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев приехал в Тюменскую область с рабочим визитом. Двусторонняя встреча министра и губернатора Тюменской области Александра Моора состоялась в областной столице сегодня, 29 июня.

— В течение дня Дмитрий Патрушев, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и Александр Моор осмотрят ряд производственных объектов агрофирмы «КРиММ» в Упоровском районе, — рассказали в Информационном центре правительства Тюменской области.

Отметим, в рамках рабочей поездки главы Минсельхоза в Тюменскую область запланировано совещание, посвященное реализации в регионе Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы.