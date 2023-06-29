В Тюмени три девочки младше 15 лет вышли замуж

В Тобольске желающей вступить в брак в таком юном возрасте оказалась всего одна девушка. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени продолжается тренд на молодое замужество и ранние беременности. Три девочки младше 15 лет вышли замуж в 2022 году, рассказали в пресс-службе Тюменьстата.

В Тобольске желающей вступить в брак в таком юном возрасте оказалась всего одна девушка. Кроме того, один 16-летний парень решил связать себя узами брака в прошлом году в Тюмени, а в Ишиме и Тобольске – два парня и одна девушка такого же возраста.

В 17 лет в 2022 году в Тюмени женились трое юношей и восемь девушек. В Ишиме – 4 девочки, в Тобольске – две. Что касается пар 60+, то в прошлом году вышли замуж 114 пенсионерок, женились 165 мужчин пожилого возраста, пишет «Мегатюмень».

Напомним, что брачный возраст в России устанавливается в 18 лет и совпадает с наступлением полной дееспособности гражданина. Для снижения брачного возраста до 16 лет необходимо наличие уважительных причин. Особыми обстоятельствами, дающими право на получение разрешения на вступление в брак лицу, не достигшему возраста 16 лет, являются наличие беременности, рождение ребенка у лиц, желающих вступить в брак.