Недостроенный спортцентр на Лесобазе продали тюменскому предпринимателю за 9,5 млн рублей

Готовность объекта составляет 25%. Фото: Виктория Гаврик

Спортивный центр в Тюмени продали за 9,5 миллиона рублей. Раньше его пыталась строить компания «ЖБИ-3», но землю и здание перепродали по решению суда. Потенциальный подрядчик уже нашелся.

«Признать победителем конкурса предпринимателя, предложившего 9,5 миллиона рублей», – говорится в конкурсной документации.

Ранее недостроенный объект и земельный участок пытались продать за 158 тысяч рублей, но стоимость выкупа выросла в 60 раз. На торги подали заявки 14 предпринимателей.

Готовность объекта составляет 25%, он расположен между улицами Стартовая и Лесопарковая.