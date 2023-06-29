Семьи погибших участников СВО из Тюменской области получат субсидии на покупку или строительство жилья

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Семьи погибших участников спецоперации из Тюменской области будут обеспечены субсидиями на покупку жилья. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

– В полном объеме получат субсидии на строительство или приобретение жилья молодые семьи погибших участников специальной военной операции. По инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора был разработан соответствующий региональный закон. Его сегодня, 29 июня, приняли депутаты Тюменской областной думы, – сообщили в правительстве Тюменской области.

Теперь молодая семья погибшего участника СВО сможет получить субсидию на строительство или приобретение жилья в размере, определенном до его гибели.

Напомним, что в Тюменской области участники СВО получили статус ветеранов боевых действий. Военнослужащие теперь имеют право на льготы и социальные выплаты.