Альберт Суфианов и Михаил Логинов 29 июня стали почетными гражданами Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Звание «Почетный гражданин Тюменской области» сегодня было присвоено начальнику Тюменского президентского кадетского училища Михаилу Логинову и главврачу Федерального центра нейрохирургии Альберту Суфианову.

Решение приняли парламентарии на заседании Тюменской областной думы седьмого созыва 29 июня.

Альберт Суфианов родился в Иркутской области, его считают одним из самых авторитетных мировых нейрохирургов-практиков. Он является заслуженным врачом России, Татарстана и Ингушетии. В апреле 2010 года Суфианов вступил в должность главного врача Федерального центра нейрохирургии в Тюмени.

Напомним, Михаил Логинов родом из Тюмени, окончил ТВВИКУ, а с 2013 года является начальником Тюменского президентского кадетского училища. Обладает званием генерал-майора.