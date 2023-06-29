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НовостиОбщество29 июня 2023 7:51

В Тюмени салют на День города 29 июля 2023 года оплатят благотворители

Точные имена инвесторов власти раскрывать не стали
Виктория Гаврик
Точные имена инвесторов власти раскрывать не стали.

Точные имена инвесторов власти раскрывать не стали.

Фото: Виктория Гаврик

Расходы на организацию фейерверка в Тюмени на День города, если он состоится, взяли на себя представители бизнеса. Информацию редакции «КП» подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Характерной чертой Тюмени стало то, что городские праздники власти проводят все вместе. Событийные мероприятия создаются не только органами власти, учреждениями культуры, в этой работе активное участие принимают общественные организации, инициативные люди и предприниматели. Так как расходная часть бюджета города переориентирована на решение задач по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, и тем, кто защищает Родину.

В лучших традициях Тюмени предприниматели и предприятия города помогут в организации мероприятий и создании праздничной атмосферы в День города. Точные имена инвесторов власти раскрывать не стали. Также пока не известна сумма, которую предстоит потратить на предполагаемый фейерверк.

Ранее мы писал, что в Тюмени в День города пройдет масса праздничных мероприятий – гастрономический фестиваль, фестиваль колокольного звона. Также будет организована работа интерактивных площадок, горожан ждут мастер-классы, концертные выступления.

Напомним, в СМИ рассказывали, что власти могут отменить салют на праздник. Однако нам в администрации сообщили, что информация преждевременна, дата и время салюта станут известны позже.