В Тюмени салют на День города 29 июля 2023 года оплатят благотворители

Точные имена инвесторов власти раскрывать не стали. Фото: Виктория Гаврик

Расходы на организацию фейерверка в Тюмени на День города, если он состоится, взяли на себя представители бизнеса. Информацию редакции «КП» подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Характерной чертой Тюмени стало то, что городские праздники власти проводят все вместе. Событийные мероприятия создаются не только органами власти, учреждениями культуры, в этой работе активное участие принимают общественные организации, инициативные люди и предприниматели. Так как расходная часть бюджета города переориентирована на решение задач по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, и тем, кто защищает Родину.

В лучших традициях Тюмени предприниматели и предприятия города помогут в организации мероприятий и создании праздничной атмосферы в День города. Точные имена инвесторов власти раскрывать не стали. Также пока не известна сумма, которую предстоит потратить на предполагаемый фейерверк.

Ранее мы писал, что в Тюмени в День города пройдет масса праздничных мероприятий – гастрономический фестиваль, фестиваль колокольного звона. Также будет организована работа интерактивных площадок, горожан ждут мастер-классы, концертные выступления.

Напомним, в СМИ рассказывали, что власти могут отменить салют на праздник. Однако нам в администрации сообщили, что информация преждевременна, дата и время салюта станут известны позже.