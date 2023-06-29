Прокуратура в Тюмени взяла на контроль расследование инцидента с избиением ребенка на детской площадке

Фото: прокуратура Тюменской области.

Тюменский прокурор Владислав Московских взял на контроль проведение доследственной проверки по факту применения насилия к ребенку. В Сети появилось видео, на котором взрослый мужчина избивает беззащитного мальчика. Предположительно, это произошло в сквере Серебряные Ключи в Тюмени.

– По данному факту проводится доследственная проверка ОП № 1 УМВД России по г. Тюмени. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты доследственной проверки. Кроме того, поручил прокуратуре Ленинского округа г. Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, – рассказали в областной прокуратуре.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, что, по словам очевидцев, 28 июня на детской площадке произошел некий конфликт между маленьким мальчиком и взрослым огромным мужчиной. На кадрах, опубликованных в соцсетях, тюменец наносит несколько ударов рукой по телу ребенка, прилагая силу. Мальчик лежит на земле и не может ничего сделать, он в растерянности. Жители утверждают, что мужчина избил чужого ребенка, он не является ему знакомым или родственником, рассказал автор публикации в соцсетях.