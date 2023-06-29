Врач из Нижневартовска Владимир Ермолаев получил удостоверение депутата Тюменской облдумы 29 июня

Фото: Тюменская областная дума.

Врач из Нижневартовска Владимир Ермолаев получил удостоверение депутата Тюменской областной думы сегодня, 29 июня. Решение было принято на заседании регионального парламента.

«Вручить Владимиру Ермолаеву нагрудный знак и удостоверение депутата Тюменской областной думы», – указано в решении Тюменской облдумы.

Новый депутат принес присягу в четверг перед коллегами.

Напомним, что Владимир Ермолаев уже находился на посту депутата Тюменской облдумы, но с 2016 по 2021 год. Сейчас он займет освободившееся место единоросса Евгения Макаренко, который отказался от мандата.