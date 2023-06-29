Владимир Якушев принял участие в итоговом заседании форума «УТРО» в Челябинской области

Фото: сайт полпреда президента РФ по УрФО.

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев принял участие в итоговом заседании форума «УТРО», который прошел в Челябинской области. Вместе с губернаторами и участниками форума он обсудил образ будущего и потенциальный вклад молодых людей в судьбу округа.

– Урал – это мы. Урал – это Родина. Урал – это сила. Урал – это становой хребет нашей страны, – добавил Владимир Якушев.

Он поблагодарил руководство Челябинской области за высокую организацию форума и сообщил, что в следующем году «УТРО»пройдёт в Свердловской области. Ребята представили Владимиру Якушеву свое видение Урала в будущем, поговорили с ним об идеях и мыслях, возникших на форуме.

Один из участников предложил дополнить форум «УТРО»треком по продвижению семейных ценностей. Полпред согласился, что поддерживать молодые семьи принципиально важно. Причём делать это нужно по разным направлениям.