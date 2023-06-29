Тюменские нефтепроводчики приняли участие в летней корпоративной спартакиаде в Казани

Фото: «Транснефть – Сибирь».

Работники АО «Транснефть-Сибирь» заняли призовые места на V летней спартакиаде организаций системы «Транснефть». Мероприятие, в котором приняли участие 575 спортсменов, приурочили к 30-летию с момента образования компании.

Состязания провели в восьми видах спорта, разыграв 21 комплект медалей. Сборную предприятия представлял 51 работник. В состав команды вошли самые сильные спортсмены. Их определили по итогам регионального этапа спартакиады, прошедшего в мае в Омске.

Фото: «Транснефть – Сибирь».

В личном первенстве по легкой атлетике лучшим стал Кирилл Лаптев из Тобольского УМН. Первое место у сборной предприятия в эстафете по плаванию. В этом же виде спорта второе место в личном зачете заняла Вера Турковец из Урайского УМН.

А еще сборная завоевала серебро в парном разряде по настольному теннису и мини-футболе. Третье место – в индивидуальном зачете по теннису среди женщин (Юлия Конышкина, Урайское УМН) и в бильярде (Ярослав Годунин, АУП), а также в волейболе.

По словам техника базы производственного обслуживания Урайского УМН Веры Турковец, для нее участие в таком мероприятии – это большой стимул развиваться дальше: «Здесь, как никогда, чувствуешь себя неотъемлемой частью огромного, дружного, сплоченного коллектива».

Фото: «Транснефть – Сибирь».

Отметим, что компания на протяжении многих лет поддерживает спортивные инициативы сотрудников, в частности, участие в корпоративных, городских, областных соревнованиях, общественных мероприятиях, связанных с активным образом жизни. Среди мер поддержки сотрудников – компенсация расходов на занятия спортом в спортзалах, аренда бассейнов и тренировочных полей для занятий групповыми видами спорта.