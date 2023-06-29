В Тюмени стартовали съемки короткометражного фильма «Чтобы не было холодно» режиссера Никиты Болотских-Тихого

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

28 июня команда федеральной кинокомпании REC PRODUCTION объявила о старте съемок короткого метра в Тюмени.

«Чтобы не было холодно» – фильм, о мальчике Боре, который называет себя выдуманным именем Эм. Утром во время завтрака он задается детским, но очень серьезным вопросом: «Для чего мы живем?».

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Этот второй короткий метр Никиты Болотских-Тихого. Ранее фильм молодого кинематографиста стала полуфиналистом международного фестиваля студенческого кино Student World Impact Festival 2023.

– Неоднократно в детстве я испытывал апатию. Когда даже не мог встать с постели, размышляя над вопросами, что мучили меня. Однажды я подумал, что, возможно, я не одинок в поисках ответов на свои вопросы, и решил отразить свои переживания в персонажах фильма. Так он и возник. В его основе прощание с прошлым и утрата любимых, – рассказывает режиссер и сценарист федеральной кинокомпании REC PRODUCTION Никита Болотских-Тихий.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

– Этим летом мы снимаем пять коротких метров и занимаемся подготовкой к первому полнометражному фильму. «Чтобы не было холодного» не просто социальная кинокартина, но и большая командная работа нашего продакшна. Мы очень гордимся тем, что смогли привлечь в некоммерческий проект большое количество специалистов, например небезызвестную Марию Миць в качестве второго режиссера, – поделился генеральный директор федеральной кинокомпании REC PRODUCTION Иван Паламар.

Официальная премьера короткометражного фильма состоится в День города, 30 июля, на одной из площадок расположенных на Цветном бульваре. Подробную информацию о показе можно узнать в сообществе: https://vk.com/recproduction_film