На крики ребят прибежал незнакомец. Фото: Татьяна Коркина

Бродячая собака покусала маленького мальчика на футбольном поле в Тюмени. Инцидент произошел на улице Стахановцев, 6 еще 14 апреля. Жалоба появилась в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте». Родственники пострадавшего ребенка ищут свидетелей произошедшего.

— Собака была бездомная, мы чистили лед, чтобы кататься, забегает пес и начинает бегать за братом, — заявляют пользователи в соцсетях.

Житель Тюмени рассказал, что стая из четверых собак подбежал в тот момент, когда он вывел приятеля и маленького брата на футбольное поле. На крики ребят прибежал незнакомец, который отпугнул животных и проводил детей до двора.

Напомним, в Тюмени оштрафовали на 65 тысяч рублей хозяина бойцовской собаки, которая напала на двухлетнего ребенка в лифте.