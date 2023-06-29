В Тюменской области свыше 300 млн рублей получили собственники квартир аварийных домов

Фото: Главное управление строительства Тюменской области.

Почти 300 миллионов рублей возмещения выплачено собственникам квартир в аварийных домах. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области. В регионе завершается реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Владельцам квартир в аварийных домах по закону положено возмещение стоимости жилья. Деньги выплачивают в рамках заключенных ранее соглашений.

— С начала года бюджет выплатил людям возмещение на общую сумму более 307 млн рублей. Всего программой предусмотрена выплата 400 млн. Можно сказать, что в этой части темп набран хороший, — прокомментировал заместитель начальника Главного управления строительства, начальник управления жилищной политики Валерий Киселев.

Отметим, в Тюменской области в рамках проекта до конца 2023 года нужно расселить 145,41 тысяч квадратных метров аварийного фонда, признанного таковым до 2017 года.