Погода в Тюменской области готовит мощный тепловой удар. Фото: Виктория Гаврик

После череды гроз и ливней погода в Тюменской области, наконец, готовит мощный сюрприз. Согласно прогнозу погоды, в понедельник, 3 июля 2023 года, температура воздуха в Тюмени поднимется до +25 градусов Цельсия, местами по области ожидается до +27 градусов.

При этом, по данным метеорологов, осадки в Тюменской области ко 2 июля 2023 года окончательно прекратятся. Как считают синоптики, с 3 по 7 июля в регионе установится стабильно теплая погода с дневной температурой воздуха от +24 до +30 градусов Цельсия.

На 8 и 9 июля в Тюменской области прогнозируется возвращение осадков и небольшое понижение дневной температуры.

Сегодня, 29 июня, столбики термометров днем поднимутся до +21 градуса, ночью опустятся до +13 градусов. Местами в четверг ожидаются грозы и дожди. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.