В Тюмени оперативники нашли водителя маршрутки № 5, который проскочил перед тепловозом на ж/д путях

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

В Тюмени накажут водителя маршрутки, который вызвал негодование пользователей социальных сетей, когда проскочил перед тепловозом на железнодорожных путях. Инцидент произошел 20 июня. В интернет попало видео, на котором водитель маршрутки № 5 проскочил перед надвигающимся поездом.

Администрация города отреагировала на сообщение в соцсетях и передала автомобилиста сотрудникам ГИБДД. Сегодня оперативники вызвали горе-водителя в отделение.

– Гражданину сопредельного государства, находившемуся за рулем автобуса 5-го маршрута, 36 лет. Он пояснил, что в автобусе не было пассажиров, а он очень торопился домой и проехал переезд на запрещающий сигнал светофора. Видео с нарушением размещено в социальных сетях, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

На водителя составлен административный протокол, за нарушение ему полагается штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение права управления транспортом на срок от 1 до 3 месяцев.