В Тюмени пройдет «Шоу каскадеров» для всей семьи

Фото: организационный комитет «Шоу каскадеров».

Невероятные трюки, трансформеры и выступление на танках от российского театра «Каскадер» можно будет увидеть с 29 июня по 2 июля на парковке ТРЦ «Тюмень Сити Молл».

Профессиональные каскадеры продемонстрируют умопомрачительные трюки на своих автомобилях: езду на двух колесах, прыжки через огненные кольца. Помимо прочего, они будут тягать авто.

– В нашей базе каскадерские трюки любой сложности, – отметил представитель организационного комитета «Шоу каскадеров» Виктор Рассадин. – Будет очень круто: постановочные драки, автомобильные, акробатические и пиротехнические трюки, падения, прыжки, горение. Много интересного и незабываемого!

Смельчаки также устроят настоящую бойню между легковыми машинами и огромными внедорожниками – биг-футами. Зрители также смогут увидеть, как многотонный грузовик поднимется на дыбы, а еще оценить «полицейские развороты» на отечественных авто. В шоу примет участие советская, российская и зарубежная авто- и мототехника, квадроциклы.

В незабываемом зрелище будет задействована абсолютно новая техника, которую сконструировали инженеры известного шоу: машинки из мультика «Тачки» и автомобили, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых, из фильма «Безумный Макс».

Фото: организационный комитет «Шоу каскадеров».

Удивят гостей первые и единственные в России автомобили-трансформеры «ВАЗблби» и «Оптимус Прайм», способные не только ездить и превращаться в роботов, но и стрелять из оружия.

В подготовке номеров задействована группа «Автородео» – обладатель различных премий и участник ежегодных фестивалей каскадеров. В состав группы входят только высококвалифицированные спортсмены, артисты, кроссовики, раллисты и каскадеры высшей категории.

Справка

Шоу будет проходить ежедневно на парковке ТРЦ «Тюмень Сити Молл»: 29 и 30 июня с 19:00, 1 и 2 июля в 13:00 и 19:00. Сообщается, что мероприятие состоится при любой погоде.

Фото: организационный комитет «Шоу каскадеров».

Стоимость входных билетов на экстрим-шоу – 1300 рублей. Дети до 4 лет включительно – бесплатно, без предоставления места, один взрослый может провести одного ребенка до 4 лет.

Приобрести билеты можно в ТРЦ «Фаворит» (ул. Валерии Гнаровской, 12) и на сайте «Шоу каскадеров».

Телефон для справок: 8 (960) 152-70-70.

Официальные партнеры «Шоу каскадеров» в Тюмени:

Фото: организационный комитет «Шоу каскадеров».

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Фото: организационный комитет «Шоу каскадеров».

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