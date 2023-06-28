Фото: Главное управление строительства Тюменской области.

В Тюмени со 2 июля изменится схема движения автобуса № 127 «Тюмень – Горьковка». Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

«В связи с изменением организации движения на пересечении «Обхода г. Тюмени» с улицей Авторемонтной со 2 июля 2023 года изменится схема движения автобуса № 127 «Тюмень – Горьковка», – говорится в сообщении ГУС Тюменской области.

Автобус в направлении из села Горьковка в Тюмень теперь поедет по улицам Медовая и Селекционная. Остановочные пункты «Улица Селекционная» и «Жилой район Краснолесье» появятся в новом маршруте, а «Учхоз» пропадет.

В прямом направлении схема маршрута останется прежней.