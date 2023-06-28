В Тобольске построят первый за всю историю Сибири сухогруз-контейнеровоз длиной 140 метров Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

На Тобольском судостроительном заводе приступили к строительству первого крупного судна Обь-Иртышского бассейна. Торжественная закладка киля универсального сухогруза-контейнеровоза состоялась 21 июня. Будущее судно длиной 140 метров станет крупнейшим сухогрузом, созданным на предприятиях Сибири за всю историю.

Грузоподъемность судна составит 9 250 тонн, с вместимостью 495 контейнеров, благодаря инженерным решениям, при минимальном весе металлоконструкций – 2,5 тысячи тонн. Сухогруз будет перевозить генеральные и навалочные грузы, зерно, леса, контейнеры и многое другое в морской экономической зоне.

Начиная с 2021 года специалисты группы компаний «Межрегионфлот» выпустили на Тобольском судостроительном заводе три несамоходных судна класса «река – море» грузоподъемностью 5 тысяч тонн. В 2022 году сотрудники завода модернизировали 7 судов и отремонтировали 300 единиц водного транспорта.

Как отметил на совещании по развитию речного судоходства заместитель председателя Правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, российские верфи комплексно работают над задачей обновления флота для внутреннего судоходства.

– Сформированы планы строительства до 2035 года, они предполагают передачу эксплуатантам 525 речных судов и класса «река – море», что отвечает перспективной потребности Минтранса, – отметил Денис Мантуров.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», губернатор Александр Моор рассказал о развитии бизнеса в регионе. Он особенно отметил работу построенного «СИБУРом» на тобольской промышленной площадке завода «ЗапСибНефтехим».