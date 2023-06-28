В жестком лобовом ДТП на трассе Тюмень – Омск пострадали три человека

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

В Омутинском районе произошло страшное ДТП с «Газелью». Nissan выскочил на встречную полосу движения и врезался в грузовой автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

– На 149-м километре федеральной трассы Тюмень – Омск произошло ДТП. Автомобиль Toyota выехал на в встречную полосу движения и допустил столкновение с «Газелью». Предварительно известно, что в аварии пострадали три человека, – сообщил заместитель командира отдельного взвода ДПС подразделения ГИБДД «Омутинский» Антон Басов.

Последствия дорожно-транспортного происшествия представлены на видео ниже. Сейчас пострадавших людей деблокируют из автомобилей. Оперативники перекрыли часть трассы, устанавливаются обстоятельства аварии.