Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июня 2023 11:25

В жестком лобовом ДТП на трассе Тюмень – Омск пострадали три человека

Автомобиль Toyota выехал на в встречную полосу движения
Серафима Краснова
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

В Омутинском районе произошло страшное ДТП с «Газелью». Nissan выскочил на встречную полосу движения и врезался в грузовой автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

– На 149-м километре федеральной трассы Тюмень – Омск произошло ДТП. Автомобиль Toyota выехал на в встречную полосу движения и допустил столкновение с «Газелью». Предварительно известно, что в аварии пострадали три человека, – сообщил заместитель командира отдельного взвода ДПС подразделения ГИБДД «Омутинский» Антон Басов.

Последствия дорожно-транспортного происшествия представлены на видео ниже. Сейчас пострадавших людей деблокируют из автомобилей. Оперативники перекрыли часть трассы, устанавливаются обстоятельства аварии.