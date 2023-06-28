В Тюмени назвали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Дом культуры. Новый формат» Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

В Тюменской области назвали победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Дом культуры. Новый формат», который проходит в рамках проекта Минкультуры РФ «Дом культуры. Новый формат» и программы «Культурная инициатива». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, лучшие практики представили 22 сельских, районных и областных культурно-досуговых учреждения.

Итак:

- Номинация «Проект, реализованный сельским культурно-досуговым учреждением клубного типа». Лауреатом стал культурно-просветительский проект «Малая детская филармония», который реализовал Центр культуры и досуга «Вернисаж» Тюменского района.

- Номинация «Проект, реализованный районным или городским культурно-досуговым учреждением клубного типа». Лауреатом стала постановка спектакля-шутки «КоньOk» по мотивам сказки в стихах «Конек-горбунок» П. П.Ершова, созданного казанским районным социально-творческим объединением «Досуг».

- Номинация «Проект, реализованный региональным культурно-досуговым учреждением клубного типа». Лауреат – областной фестиваль национального творчества «ЭтноЛето» Дворца национальных культур «Строитель».

Победители регионального этапа поучаствуют в финале всероссийского конкурса, итоги которого подведут в октябре 2023 года.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», учреждения Тюменского района посоревновались в конкурсе «Лучшие из лучших», который прошел в рамках областного проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Конкурсанты соревновались на получение денежного поощрения лучшим муниципальным организациям и их работникам.