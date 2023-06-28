В Тюмени отказались от строительства путепровода на Холодильной из-за непредвиденных сложностей

Инфраструктура со стороны микрорайонов готова к возведению развязки. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени отказались от строительства моста на Холодильной. По словам заместителя начальника Главного управления строительства региона Андрея Чистякова, при возведении путепровода через железную дорогу возникли непредвиденные сложности. Эксперт считает, что один мост без комплексного подхода не даст необходимого эффекта.

– Если говорить об этой развязке, то инфраструктура со стороны микрорайонов готова. Там нет жилых домов. А вот со стороны центра сложно строить, будут большие неудобства жителям. И нужно выкупать земли, жилую застройку, – уточнил Андрей Чистяков.

Сотрудники Главного управления строительства Тюменской области приняли решение пока не заниматься этим проектом.