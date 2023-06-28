В Тюмени 28 июня 2023 года открыли памятник Сергею Евгеньевичу Корепанову

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области принял участие в открытии памятника Сергею Корепанову. Председатель Тюменской облдумы скончался на 75-м году жизни. Он был одним из инициаторов создания уникального органа межпарламентской деятельности – Совета законодателей Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО.

– Почти четверть века Сергей Евгеньевич стоял во главе Тюменской областной думы. Он всегда сочетал уважение к чужому мнению с искренней заботой о нашем общем деле. Был мудрым и энергичным человеком, – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Память выдающегося политического деятеля вместе с родственниками почтили Александр Моор, Фуат Сайфитдинов и первый губернатор Ямала Юрий Неёлов.

Напомним, что именем Сергея Корепанова названы улицы в Тюмени и в поселке Мужи на Ямале, в Салехарде ему установлен памятник.