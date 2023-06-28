Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июня 2023 9:25

В Тюмени заключенному ИК-4 пытались передать зубную пасту с сюрпризом

Посылка содержала наркотическое средство – ацетилкодеин и героин
Серафима Краснова
Посылка содержала наркотическое средство – ацетилкодеин и героин.

Посылка содержала наркотическое средство – ацетилкодеин и героин.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени заключенному пытались передать зубную пасту с сюрпризом. В исправительной колонии общего режима № 4 сотрудники УФСИН в ходе досмотра сумок с передачей для 27-летнего осужденного обнаружили два тюбика зубной пасты, в которых находились свертки с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета.

Посылку обнюхала служебная собака, чтобы удостовериться, что это действительно наркотики. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции УМВД России.

«Согласно заключению экспертизы, в свертках, которые изъяли из тюбиков с зубной пастой, находилось наркотическое средство – ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и героин общей массой 0,4472 грамма», – указано в заключении экспертов.

Оперативники позже выяснили, что посылку хотел передать 38-летний безработный житель Тюменского района. На него заведено уголовное дело по двум статьям.