В Тюмени на 12,3% подорожали сахар, овощи и фрукты

В Тюмени и области мощно подорожали популярные продукты. Фото: Татьяна Коркина

О том, что цены на популярные продукты не оставляют тюменцам шансов экономить, заставляют думать данные Росстата, опубликованные в среду, 28 июня 2023 года.

Так, хлеб, по информации статистиков, подорожал в Тюменской области в мае на 3,9%, или +2 рубля. В регионе по сравнению с декабрем 2022 года цены на продукты выросли на 1,6%, на товары непродовольственной категории – на 3%, а тарифы и услуги подорожали на 2,9%, говорят данные Тюменьстата.

На 12,3% выросла стоимость сахара, на 9% – овощи и фрукты, колбаса и рыба подорожали на 6,6% и 5,5%. Сладости и яйца увеличились в цене на 1,6%. Среди непродовольственных товаров существенный рост показали табак, лекарства, телерадиотовары и трикотаж, а также одежда.

Бензин и дизельное топливо в Тюменской области подорожали на 7,5% за шесть месяцев.